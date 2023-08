Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul este programat sambata, 5 august, incepand cu ora 09:30, in zona Podului peste Mureș (Cartierul Partoș, ieșirea spre Sebeș).Indiferent de varsta, constitutie sportiva si experienta, ești binevenit in echipajul de 11 campioni pentru concursul de vaslit viteza, in canotci de 10+1 locuri. Daca…

Doi tineri au fost retinuti pentru ca ar fi incendiat o masina

- O delegație formata din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Transportului, Companiei naționale de drumuri publice și cei ai Poliției de Frontiera din țara vecina s-a aflat, miercuri, la Timișoara, in cadrul Reuniunii bilaterale Romania-Ungaria. Pe agenda intalnirii au fost cuprinse doua proiecte…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, s-a intalnit cu o delegație formata din reprezentanți din Ministerul Economiei și Transportului, Compania naționala de drumuri publice și cei ai Poliției de frontiera din țara vecina, in cadrul Reuniunii bilaterale Romania-Ungaria. Pe agenda intalnirii…

- 5 august: Rowmania la Alba Iulia: Competiție de vaslit in canotci de 11 locuri, pe raul Mureș și ateliere pentru cei mici. PROGRAM Pasionații de sport in aer liber sunt așteptați sambata, 5 august, in zona podului peste Mureș, la o noua ediție a concursului de vaslit ”Rowmania”. Mai exact, indiferent…

- 5 iulie 2023| Turneul Internațional Stradivarius revine la Sebeș: „In the mood for love” cu violonistul Alexandru Tomescu 5 iulie 2023| Turneul Internațional Stradivarius revine la Sebeș: „In the mood for love” cu violonistul Alexandru Tomescu Turneul Internațional Stradivarius, ajuns in acest an la…

- Duminica, 18 iunie 2023, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri Alba Iulia au depistat un tanar de 25 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tache Ionescu din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…