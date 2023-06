Samarineanca și chemarea mântuitoare (Ioan 4, 5-42) Dincolo de dimensiunea istorica a evenimentului și de ceea ce inseamna el sub aspectul interculturalitații, momentul de la fantana lui Iacov are și o dimensiune perena. Vorbește despre faptul ca Hristos e Dumnezeul tuturor. Ca nu discrimineaza intre conaționalii sai și neamuri. Ca ii cheama pe ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

