Pomenirea Sfinților Cuvioși Auxențiu, Maron și Avraam Cuviosul Auxențiu a fost nobil la curtea imparatului bizantin Teodosie cel Mic. Acesta imbraca haina monahala și parasește Constantinopolul stabilindu-se pe un munte, langa Calcedon, care mai tarziu avea sa se numeasca Muntele lui Auxentiu. Dorința sa era de a ramane ascuns de ochii oamenilor, pentru a se liniști prin rugaciune și nevoința, insa, niște pastori l-au descoperit, marturisind și locuitorilor din satele invecinate despre viața sfanta a cuviosului. Astfel, oamenii au inceput sa-l caute, aducand bolnavi cuviosului pentru a-i vindeca. Dumnezeu a tamaduit prin rugaciunile Sfantului Auxentiu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

