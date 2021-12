Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden ii va propune omologului sau rus, Vladimir Putin, 'o cale diplomatica' de iesire din criza din Ucraina in cadrul convorbirii telefonice de joi, inaintea discutiilor privind securitatea in Europa care vor incepe pe 10 ianuarie, informeaza AFP. Presedintii Joe…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- Relatiile dintre Rusia si SUA ar putea sa ajunga intr-o situatie similara celei marcate de criza rachetelor din Cuba din 1962, dar mai este timp sa se ajunga la un acord pe o baza solida care sa stipuleze ca NATO nu se va extinde spre Est, a spus joi ministrul rus adjunct de externe, Serghei Riabkov.

- Comisia Europeana a anunțat ca monitorizeaza unele regiuni din UE pentru a se asigura ca nu se va ajunge la oprirea alimentarii cu gaze. Romania nu este inclusa in aceasta categorie, fiind un „caz atipic”, cu stocuri mai reduse dar „este una dintre puținele țari europene care are și producție proprie…

- Volumele de gaze rusesti transportate prin Ucraina au scazut în octombrie si înregistreaza un declin de 21,6% în primele zece luni din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, conform datelor din Ucraina, într-o perioada în care pretul gazelor în Europa a crescut…

- Gigantul rus Gazprom si Republica Moldova au anuntat vineri prelungirea cu cinci ani a unui acord de livrare a gazului rusesc catre Chisinau, care se confrunta cu penurii si reproseaza Moscovei ca a crescut pretul, relateaza AFP."Partile au ajuns la un acord cu privire la preț,auditul datoriei…

- Pandemia a creat perturbari pe lanțul de aprovizionare. Totodata, s-a declanșat o adevarata criza in domeniul transportului maritim, o criza a containerelor, care duce la scumpiri din ce in ce mai mari la raft. In plus, China, principalul producator la nivel global, a decis sa majoreze prețurile chiar…

- China va fi principalul beneficiar al unor politici occidentale complet nerealiste care isi propun ambitioase tinte neutrale de emisii de carbon. Multi lideri europeni, intre care si Klaus Iohannis, aflati sub imense presiuni interne, se uita acum catre Bruxelles. Insa dupa cum relateaza Politico, Charles…