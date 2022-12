Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried si alti directori ai platformei de tranzactionare a criptomonedelor FTX au primit imprumuturi secrete de miliarde de dolari in de la compania de criptomonede Alameda Research a fostului miliardar, a declarat fosta sefa a fondului de hedging, Caroline Ellison, unui judecator, cand…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost eliberat pentru o cautiune de 250 de milioane de dolari, in asteptarea procesului pentru frauda si alte acuzatii penale legate de prabutirea platformei de tranzactionare a criptomonedelor FTX, in urma unei decizii de joi a unui judecator federal din New York,…

- Bankman-Fried a iesit de la tribunalul districtual al Statelor Unite din Manhattan flancat de parintii sai, echipa sa juridica si securitatea instantei. Termenii garantiei au fost acceptati de procurori si de avocatii lui Bankman-Fried. Tanarul in varsta de 30 de ani se va confrunta cu urmatoarea audiere,…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a parasit miercuri Bahamas cu un zbor cu destinatia SUA, unde se va confrunta cu acuzatii de frauda, in timp ce procurorii federali au anuntat ca doi dintre fostii sai asociati au pledat vinovati pentru acuzatii similare, iar acum coopereaza cu guvernul, informeaza…

- In cadrul ultimului podcast al lui Joe Rogan de pe Spotify, gazda a urmarit cu surprindere un interviu acordat de Sam Bankman-Fried catre New York Times. A descoperit un miliardar cu un comportament bizar, cu pupile dilatate si tremurand in fata camerei. Intre timp au iesit la iveala multiple dedesubturi:…

- FTX, a treia cea mai mare platforma de exchange de criptomonede, si-a declarat falimentul, dupa ce mai bine de 1 miliard de dolari din fondurile clienților au disparut, transmite Reuters. Ar fi vorba despre o lipsa de 1,7 miliarde sau chiar 2 miliarde, noteaza News.ro. Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried,…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- Sam Bankman-Fried le-a spus miercuri investitorilor FTX.com ca, fara o injectie de bani, compania va trebui sa declare faliment, potrivit unei persoane care are cunostinta directa despre acest lucru, a raportat Bloomberg. In cadrul unei convorbiri telefonice, Bankman-Fried i-a informat pe investitori…