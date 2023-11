Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, considerat un adevarat „rege” al criptomonedelor, a fost gasit vinovat pentru toate cele șapte capete de acuzare. El risca pana la 110 ani de inchisoare. A fost acuzat de frauda, conspiratie criminala si spalare de bani. S-a folosit de fondurile clientilor…

- Un juriu l-a gasit pe regele crypto, Sam Bankman-Fried, vinovat de toate cele șapte acuzații penale aduse impotriva lui. Fondatorul FTX risca o pedeapsa maxima de 115 ani de inchisoare. Bankman-Fried, fiul de 31 de ani a doi juriști din Stanford și absolvent al Institutului de Tehnologie din Massachusetts,…

- Acuzat de frauda, conspiratie criminala si spalare de bani, Sam Bankman-Fried a fost gasit vinovat, joi, de un juriu din New York pentru toate cele sapte capete de acuzare, dupa un proces rasunator de cinci saptamani, relateaza AFP."SBF",risca in total pana la 110 ani de inchisoare. Sentinta sa urmeaza…

- „SBF”,risca in total pana la 110 ani de inchisoare. Sentinta sa urmeaza sa fie pronuntata la o data ulterioara. Dupa mai putin de cinci ore de deliberare, juriul l-a gasit vinovat de utilizarea, fara stirea lor, a fondurilor depuse de clientii platformei sale de schimb de criptomonede FTX, care a dat…

- Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, Faruk Fatih Ozer, care a fugit din Turcia cu activele clientilor sai, a fost condamnat joi seara la 11.196 de ani de inchisoare, transmite AFP, citand presa turca. Sora si fratele sau au fost condamnati la pedepse identice de tribunalul din Istanbul, potrivit…

- Sam Bankman-Fried , care a fost arestat sub acuzația de frauda anul trecut, dupa prabușirea companiei sale de criptomonede FTX, trebuie sa aștepte judecarea in spatele gratiilor, a ordonat un judecator american, relateaza BBC. Tanarul de 31 de ani a fost incatușat in instanța, in timp ce mama sa il…

- Un judecator american a revocat cautiunea fostului miliardar Sam Bankman-Fried, considerand ca exista motive probabile ca fondatorul bursei de criptomonede FTX, aflata in faliment din cauza lui, sa fi avut un comportament necorespunzator fata de martori de cel putin doua ori. Procurorul a propus in…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost trimis vineri la inchisoare și va aștepta inceperea procesului sau dupa gratii, dupa ce un judecator i-a revocat cauțiunea. Acesta a decis ca expertul in criptomonede cazut in dizgrație a incercat in mod repetat sa influențeze martorii care vor veni la proces…