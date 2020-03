Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a trimis armata in asa-numita ”zona rosie” din nordul tarii, ce cuprinde 11 localitati din regiunile Lombardia si Veneto afectate de epidemia de coronavirus, informeaza marti agentia EFE, transmite AGERPRES . Corpul Carabinierilor din Codogno, comuna unde locuieste ”pacientul zero”…

- Noul coronavirus a infectat cel putin 231 de persoane in aceasta tara, printre care au fost raportate si 7 decese, in randul unor persoane in varsta sau prezentand diferite afectiuni. Autoritatile italiene au informat marti despre primul caz de coronavirus inregistrat in sudul tarii, la o femeie originara…

- Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea spectacolelor din cauza amenintarii reprezentate de noul coronavirus, scrie connessiallopera.it, potrivit Mediafax. Decizia institutiei de spectacole a fost anuntata ca o masura de precautie. Cei de la Scala asteapta raspunsuri de la autoritati…

