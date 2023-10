Salvatorii, în alertă! O mașină s-a răsturnat pe DN2. În autoturism se aflau și doi copii Cadrele medicale s-au mobilizat și au intervenit de urgența la locul unui accident ce s-a produs marți dimineața, in județul Suceava. O mașina s-a rasturnat. Un autoturism in care se aflau patru persoane, dintre care doi copii, s-a rasturnat, marti dimineata, pe DN 2 in localitatea suceveana Bunesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de […] The post Salvatorii, in alerta! O mașina s-a rasturnat pe DN2. In autoturism se aflau și doi copii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

