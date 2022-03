Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Sting a facut un apel la solidaritate si donatii cu poporul ucrainean, intr-o postare pe pagina de Instagram, in care canta melodia Russians, scrisa in 1985, in perioada Razboiului Rece, informeaza News.ro. „Rareori am cantat aceasta melodie in multii ani de cand a fost scrisa, pentru…

