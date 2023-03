Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru copii din statele Uniunii Europene se aflau in risc de saracie in 2021, potrivit unui raport al organizatiei Salvati Copiii. Cercetarea arata ca, in comparație cu 2020, anul trecut numarul copiilor saraci a crescut cu peste 200.000, ceea ce a dus numarul total de copii aflați in risc…

- Riscul de saracie sau de excluziune sociala a crescut pentru copiii din Uniunea Europeana, cu 0,4 puncte procentuale, de la 24,0 % la 24,4 %, intre 2020 și 2021, cu rata cea mai ridicata in Romania – 41,5%, urmata la distanța de Spania 33,4%, in vreme ce in Finlanda și Danemarca a fost cel mai […]…

- Copiii romani sunt cei mai expuși riscului de saracie și excluziune sociala, dintre toate statele UE, cu o rata de 41.5% (doi din cinci). La nivelul UE, unu din patru copii traiește la limita saraciei. In Finlanda și Danemarca, riscul de saracie sau de excluziune sociala pentru copii a fost cel mai…

- RAPORT EUROPEAN: Copiii romani, cei mai expuși riscului de saracie sau excluziune sociala din UE: aproape jumatate dintre ei se confrunta cu nutriție deficitara, acces inegal la educație și la servicii sociale. In toata statele UE, numarul copiilor la limita saraciei a crescut cu 200.000, dintre care…

- Proiectul „REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALA PRIN IMBUNATAȚIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE IN ZONA URBANA MARGINALIZATA DIN MUNICIPIUL DEJ” SMIS 155498, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de catre MUNICIPIUL DEJ, pe…

- Uniunea Europeana a decis sa sprijine cu 616 milioane de euro 35 de proiecte care vor permite investitii in infrastructuri cheie care pot fi utilizate atat in scop civil cat si militar, printre acestea aflandu-se si infrastructura feroviara din Portul Constanta si construirea podului peste Prut de la…

- Uniunea Europeana a decis sa sprijine cu 616 milioane de euro un numar total de 35 de proiecte care vor permite investitii in infrastructuri cheie care pot fi utilizate atat in scop civil cat si militar, un lucru important avand in vedere agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat…

- Romania da aproape jumatate (45%) din nasterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, in top fiind judetele Mures (63 de mame cu varsta sub 15 ani), Bihor si Dolj (52) si Brasov (40), […]