Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Suceava a transmis ca stratul de zapada in zona montana este de cca 15 – 20 cm grosime in masivele Rarau , Giumalau, Suhard, Bistriței și ajunge la cca 40 – 50 cm in masivul Calimani. De asemenea, in zonele unde vantul a viscolit zapada (de regula la limitele dintre padure și golul alpin)…

- In primele 10 Iuni ale anului in curs, politiștii din cadrul lnspectoratului de Politie Judetean Suceava au intervenit la 2.319 de cazuri de violența in familie, fiind emise aproximativ 220 de ordine de protectie provizorii. In mai mult de jumatate din cazuri (130 de situatii) politiștii au dispus evacuarea…

- Poliția Suceava a transmis ca in ciuda recomandarilor polițiștilor, in fiecare an adulți, dar in special copii, cad victime ale uzului neutorizat de materiale pirotechnice, multe dintre ele cumparate chiar de catre parinți sau cu acordul acestora. „Multe dintre obiectele pirotehnice mici pot fi considerate…

- Saptamana trecuta, lotul național de cadeți a avut programat un stagiu de pregatire care s-a desfașurat la Dorbeta Turnu-Severin, sub coordonarea antrenorilor Ionuț Tița (principal) și Ionuț Roua (secund). Pentru aceasta acțiune au fost convocați 22 de jucatori de la 14 cluburi. Din lotul Romaniei prezent…

- ”Nu va dați seama ca alunecați spre ridicol?”. Este mesajul pe care secretarul general al organizației județene a PNL Suceava, Viorel Seredenciuc, l-a transmis social democraților suceveni dupa ce aceștia au lansat un nou atac la adresa președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe…

- Prietenul unui cuplu de indragostiți care nu pot sa se casatoreasca din cauza relației de rudenie cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Inaltpreasfinția dumneavoastra, Parinte Calinic, am sa va adresez o intrebare foarte importanta. Prietenii mei se afla intr o situație…

- In luna august, inspectorii de munca suceveni au efectuat 206 controale, iar pentru diverse nereguli au aplicat 131 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 280.000 de lei. Conform ITM Suceava, 15 angajatori au fost amendați cu 180.000 de lei pentru munca nedeclarata. Inspectorii au depistat 14…

- Odata cu inceperea noului an școlar intoarcem atenția și privirea catre acei profesori, antrenori, mentori care au avut și au un rol important in viața discipolilor lor. In fiecare an, incepand din 2010, premiem zece profesori, educatori, antrenori, mentori, care au descoperit și au lansat tinere talente,…