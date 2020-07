Stiri pe aceeasi tema

- Interventia este in curs de desfasurareInterventie de urgenta a echipajelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea in aceasta dimineata.Salvatorii au fost solicitati in urma cu scurt timp sa intervina in cazul unei persoane cazute in apa.Din primele date, incidentul s a produs in Dana 7…

- O persoana plecata dupa ciuperci in cursul zilei de duminica, 21 iunie, in zona satului Boiereni, este de negasit. 10 salvatori montani au plecat pe urmele acesteia, in speranța ca o vor gasi. ”Persoana plecata dupa ciuperci nu a mai fost vazuta de ieri de la ora 15.30. Persoana are antecedente medicale,…

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit ieri pentru a cauta un barbat, de 73 de ani, care a plecat in padure dupa ciuperci. Familia acestuia a sunat la 112, cand a vazut ca batranul nu se mai intoarce. ”Apelul a venit prin 112 și ne-a anunțat de o posibila ratacire a unui barbat de 73 ani, cu probleme…

- Detașamentul de Pompieri Baia Mare a intervenit, vineri 29 mai, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit din cauza unei cratițe lasata nesupravegheata pe foc. Incendiul s-a produs in bucataria unei locuințe de pe strada Aleea Noua din municipiul Baia Mare. Din fericire a ars doar mancarea din cratița.…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Un apel prin 112 i-a anuntat pe salvamontistii maramureseni despre o persoana accidentata de un ATV care a cazut peste el. Persoana sangereaza si din cele spuse de apelant prezinta dureri in zona pieptului fiind suspect de un traumatism toracic. Accidentul s-a produs in zona Stramtura, pe Vf. Ciresul,…

- Joi, 28 mai, in jurul orei 14.00, o persoana a fost accidentata de un ATV care a cazut pestea aceasta. Totul s-a petrecut in zona Stramtura spre varful Cireșul. ”Apel venit prin 112 ne-a anuntat o persoana accidentata de un atv cazut peste ea. Persoana sangereaza si din cele spuse de apelant prezinta…

- O noua zi plina pentru salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș. Miercuri, 22 aprilie au continuat actiunile de curațare a traseelor turistice. S-a lucrat pe banda rosie, traseul Ignis – Gutin, zona extrem de incarcata de copaci cazuți in urma deselor furtuni din ultimii ani si de vegetatie salbatica…