Stiri pe aceeasi tema

- UPDATESalvamontistii i au gasit pe cei doi blocati intr o zona greu accesibila si accidentata sinu au probleme medicale . Urmeaza recuperarea lor si transportul cu un snowmobil la baza partiei.Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Voineasa pentru cautarea si salvarea…

- Salvamontistii din Voineasa desfasoara sambata seara o actiune de cautare a doua persoane care au schiat prin padure dupa inchiderea partiei si s-au ratacit, informeaza Agerpres. Potrivit Salvamont, cei doi nu au lanterne si nu sunt imbracati ca sa reziste mult temperaturilor scazute care…

- „Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Voineasa pentru cautarea si salvarea unui schior ca disparut, de catre prieteni, in afara domeniului de schi Transalpina. Salvamontistii actioneaza in regim de maxima urgenta, doua echipaje cu snowmobilele in zona de platou si…

- Acțiune in derulare, luni seara, a salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj aflați in serviciul operativ in Baza de intervenție Ranca – masivul Parang, pentru acordarea primului ajutor și transportul unei persoane cu grave probleme cardiace catre prima unitate medicala…

- Actiune a Serviciului Public Local Salvamont Brasov miercuri noapte pentru transportul unei persoane „cu tendinte de automutilare care prezenta plagi taiate la nivelul abdomenului si membrelor”. Incidentul a avut loc in padurea de langa cartierul Noua. Un echipaj ISU ajuns la fata locului i-a acordat…

- Salvamontistii brasoveni au intervenit duminica pentru salvarea unui parapantist de 49 de ani, care a ramas agatat in cablurile telecabinei mici din Poiana Brasov, la aproximativ 40 de metri inaltime. Vantul puternic a desprins aripa de pe cablu si parapantistul a cazut. ”Barbatul, in varsta de 49 de…

- Saisprezece apeluri de urgenta au fost primite de salvamontisti in ultimele 24 de ore, cele mai multe de Salvamont Dambovita. In cazul acestor interventii au fost salvate 17 persoane. Dintre acestea, un caz a fost predat Ambulantei, se arata pe pagina de Facebook a Salvamont Romania. Astfel,…

- Salvamontistii din Neamt intervin, sambata, pentru recuperarea unei turiste aflata in stare avansata de epuizare, potrivit news.ro. ”Actiune in derulare. Salvamont Neamt intervine la acesta ora in zona Piatra cu Apa - Curmatura Lutul Rosu (Masiv Ceahlau ) in vederea acordarii primului ajutor…