Salvamont România: Aproape 300 de intervenţii până la jumătatea lunii august Cele 74 de formatii Salvamont, care activeaza in cele 24 de judete cu zona montana, au intervenit pana la jumatatea lunii august in aproape 300 de actiuni de salvare.



"O noua zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar foarte mare de evenimente. Luna august se confirma ca luna cu cele mai multe accidente montane din an, cele 74 de formatii Salvamont ce activeaza in cele 24 de judete cu zona montana intervenind, doar pana la jumatatea lunii, in aproape 300 de actiuni de salvare", precizeaza Salvamont Romania, duminica, intr-o postare pe pagina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei The post 100 de polițisti implicați in acțiuni de amploare desfasurate in 5 județe! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 100 de polițisti implicați in acțiuni de amploare desfasurate in 5 județe! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania (Salvamont Romania), unicul serviciu de salvare montana din țara noastra, marcheaza 52 ani de activitate sub denumirea Salvamont și 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montana. Ziua aleasa pentru aceasta aniversare…

- Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania (Salvamont Romania), unicul serviciu de salvare montana din țara, aniverseaza 52 de ani de activitate sub denumirea „Salvamont” și 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montana.

- Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania (Salvamont Romania), unicul serviciu de salvare montana din țara noastra, marcheaza 52 ani de activitate sub denumirea Salvamont și 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montana. Ziua aleasa pentru aceasta aniversare…

- Ariston Thermo Romania, liderul pieței locale de centrale termice și boilere electrice, continua parteneriatul cu Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania (Salvamont) in urma caruia au fost donate echipamente termice performante pentru a asigura condiții optime de lucru in bazele de salvare…

- Ploile torentiale cazute in ultimele 24 de ore au provocat inundatii in 36 de localitati din 15 judete, iar pompierii au intervenit și pentru evacuarea a zeci de turisti blocati de viituri. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, miercuri, ca 36 de localitati din 15 judete…

- Exercițiul de salvare montana din Maramureș, care a avut loc in zona Moisei și in alte zone greu accesibile ale județului, a ajuns la final. Au fost implicați reprezentanți ai Inspectoratului General de Aviație și ai Salvamont Romania. ”In acest weekend, colegii noștri, Inspectoratul General de Aviatie…

- ANM a actualizat vineri ultima informare meteo și anunța instabilitate atmosferica pana duminica. Meteorologii au emis și un Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru 30 de județe, printre care și Vrancea, doar in zona montana a județului. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie…