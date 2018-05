Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Romania anunta pe pagina oficiala de Facebook ca, in minivacanta de 1 Mai, salvamontistii au avut aproape o suta de interventii. "Felicitari tuturor celor peste 400 de salvamontisti care au fost «de serviciu» in intreaga tara in aceasta minivacanta pe carari de munte, in bazele si posturile…

- „€Dragi prieteni, suntem inaintea unei minivacante, in care, multi dintre dumneavoastra veti merge pe munte. Vremea este frumoasa, au inceput drumetiile, cataratul, turele cu bicicleta, zborul si toate celelalte activitati care ne sunt dragi vara pe munte, dar, recomandam atentie si responsabilitate…

- Echipajele de salvatori montani au fost din nou in alerta dupa ce mai multi turisti s-au aventurat pe munte. Ieri, un barbat de 45 de ani din Brasov, accidentat grav la coloana, a fost transportat la spital c...

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil. "Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite…