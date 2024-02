Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Securitații Sociale a Statelor Unite ale Americii ține evidența listei cu cele mai populare nume de copii in ultimul secol. Printre acestea, sunt nume foarte raspandite și in Romania.In prezent nu mai sunt valabile nume ale bunicilor noștri, cum ar fi Anica, Vasile, Gheorghe, Marioara…

- Cu doua zile in urma, noua fete si noua baieti au pașit in Casa Mireasa, cu speranța ca vor gasi persoana potrivita alaturi de care sa iși petreaca tot restul vieții. Care este povestea lui Dediș, tanarul in varsta de 30 de ani care a venit sa iși gaseasca jumatatea.

- Unirea Dej este prima echipa din Liga 2 care a sunat adunarea in 2024, astazi avand loc reunirea lotului. La prima ședința de pregatire de pe Stadionul Municipal Dej s-au antrenat urmatorii jucatori: PORTARI: Rareș POP, Eusebiu URIAN; FUNDAȘI: Daniel POP, Mihai KEREKI, Alexandru ȘUTEU, Denis ROȘ, Darius…

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Marius și Ioana s-au emoționat pana la lacrimi in casa Mireasa. Cei doi au fost impresionați de susținerea telespectatorilor, dar mai ales de cadourile pe care le-au primit din partea lor. Marius și Ioana au marturisit ca traiesc momente frumoase și e un sentiment unic pentru ei.

- Ministerul de Interne a transmis felicitari pentru cei 11 pompieri suceveni eroi care au salvat un tanar de 30 de ani blocat sub un mal de pamant la Pojorata in timp ce incerca sa curețe o fantana. Iata mesajul integral: ”Sandu, Daniel, Teofil, Costel, Ovidiu, Ionel, Laurențiu, Cosmin, Ioan, Mihai…

- Probabil cel mai longeviv concurs din online-ul romanesc, "Caștiga cu Intrebarea Zilei”, a implinit un an de zile. Luna de luna am facut zeci de cititori fericiți. Concursul continua pana la finalul anului in forma actuala, iar de la anul, vom avea noi surprize pentru pentru cititorii noștri fideli. Samsung…