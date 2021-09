Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” a Universitatii din Bucuresti introduce in oferta de studii un nou program de masterat: Spiritualitate crestina si viata sanatoasa. Inscrierile au loc in perioada 1-12 septembrie, urmand ca examenul sa se desfasoare in data de 15 septembrie…

- Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian), poet, eseist, traducator si matematician, s-a nascut la Campulung-Muscel, judetul Arges, la 19 martie 1895. A urmat cursurile Liceului „Gh. Lazar” si ale Liceului „Mihai Viteazul” din Bucuresti (1910-1914), apoi Facultatea de Stiinte a Universitatii…

- Vadim Șterbate, unul dintre oamenii de baza ai redacției ,,Observatorului de Nord” – saptamanal sorocean cu care cotidianul OPINIA este infrațit -, este licențiat in Jurnalism și Master in Științe ale Comunicarii, ambele titluri fiind obținute la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicarii din…

- La Informatica, oarecum similar: 200 de persoane au fost diferentiate de 17 sutimi Concurenta mare de la universitatile din Iasi de anul acesta a determinat si lupta foarte stransa pentru a prinde un loc la buget intr-o prima etapa, pana la confirmarea locului. Luand exemplul Universitatii „Alexandru…

- Facultatea de Medicina din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș este componenta majora a universitații. Oferta educaționala este formata din cinci programe de studii de licența: Medicina (M) in limba romana și in limba maghiara, Medicina…

- Tanara studiaza Artele si este deja un artist plastic cunoscut, lucrarile sale fiind expuse in numeroase expozitii personale sau de grup. Ea a fost indrumata chiar de fostul sau sot sa devina cursanta a Facultatii de Arte Vizuale si Design si a ajuns deja la doctorat. Cristina Cezara Moraru absolvise…

- Pe 22 iunie, intre orele 14.00 și 18.00, Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratul Școlar vor organiza la USV expoziția „Resurse didactice pentru Educație Timpurie”. Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a transmis ca la activitate…

- Klaus Iohannis este cel de-al patrulea Președinte al Romaniei ales dupa Decembrie 1989. Membru al unei vechi familii de sași transilvaneni, Klaus Iohannis s-a nascut pe 13 iunie 1959, la Sibiu. Este casatorit din 1989 cu Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la un liceu de prestigiu din Sibiu.…