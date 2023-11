Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 3 noiembrie, Comisia Europeana a dat aprobarea pentru adaugarea produsului romanesc din carne de porc afumata “Salinate de Turda” in registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). Decizia marcheaza recunoașterea specificitații și calitații produsului “Salinate de Turda” la nivel…

- Sistemul educațional romanesc este subperformant, cu un grad de educație al populației scazut, arata testele PISA Sistemul educațional romanesc este subperformant, cu un grad de educație al populației scazut, arata testele PISA Un raport al grupului bancar Erste arata ca Romania are cel mai scazut nivel…

- ???????? „Salinate de Turda” – al treisprezecelea produs romanesc recunoscut și inregistrat la nivel european???????????????? in Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), „Salinate de Turda – IGP”. ℹ️ Indicația geografica protejata

- Sistemul educational romanesc ar trebui reformat avand in vedere rezultatele slabe din ultimii ani, spune un document remis clientilor de grupul bancar Erste si analizat de Profit.ro. Acesta semnaleaza declinul numarului profesorilor in ultimii 25 de ani plus existenta unui personal demotivat. Un copil…

- Chiar daca Romania se afla pe primul loc in UE la suprafetele cultivate cu porumb pentru boabe, cand vine vorba de nivelul producției situația este incredibila: medie de 3 tone/ha, in 2022, in condițiile in care 20% din samanța folosita a fost necertificata, iar, in plus, ea fost și seceta. Cristina…

- Romania este singura tara din Uniunea Europeana care primeste bani pentru constructia de drumuri prin PNRR, spune comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Ea a discutat astazi la Bruxelles cu premierul Marcel Ciolacu, caruia i-a spus ca Bucurestiul a inregistrat progrese in ceea ce priveste…

- In anul 2020, Romania a avut cele mai putine cazuri de decese cauzate de dementa in Uniunea Europeana – arata ultimele date ale Eurostat publicate astazi. Oficiul European de Statistica a publicat si rata mortalitatii cauzate de consumul de alcool si droguri la nivel european. Romania a inregistrat…

- Uniunea Europeana reprezinta principala piața pentru produsele ecologice romanești, de la cereale, uleiuri vegetale, miere și vin, direcționate, in mare parte, catre Italia. Vinul autohton ajunge, insa și in SUA, Elveția sau Marea Britanie. In 2022, cantitatea totala de produse certificate ecologic…