Salina Praid, la doar un pas de Colectiv Incidentul din weekend de la Praid, unde salina aflata in circuit turistic a fost inundata de o scurgere de apa dintr-un izvor subteran, in timp ce peste 1.000 de turiști se aflau pe traseele de vizitare, a scos in evidența haosul administrativ incredibil de la aceasta mina de sare, dar și la celelalte din țara. Cei 1.000 de turiști care se aflau in baza de agrement a Salinei Praid, amenajata la „Orizontul 50”, la o adancime de 120 m de la suprafata, au fost transportați cu autobuzele pe o distanta de 1.250 m pana la poarta de intrare in baza de agrement. Apa s-a infiltrat in zona de agrement… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

