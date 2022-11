Stiri pe aceeasi tema

- Legea care obliga salile de jocuri de noroc sa faca liste cu persoanele care joaca la “pacanele” a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea prevede “introducerea obligatiei organizatorilor de jocuri de noroc de a constitui si a tine la zi o baza de date referitoare la persoanele autoexcluse…

- Legea care obliga salile de jocuri de noroc sa faca liste cu persoanele care joaca la „pacanele” a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea promulgata de presedinte prevede „introducerea obligatiei organizatorilor de jocuri de noroc de a constitui si a tine la zi o baza de date referitoare…

- Procurorii DIICOT au retinut 28 de persoane in dosarul patronilor unui lant de cazinouri care apelau la clanuri de interlopi pentru a-i impiedica pe clientii care castigau sume importante sa plece cu banii acasa. La Cluj-Napoca s-a facut percheziție acasa la un cunoscut lider al galeriei U Cluj. In…

- In urma celor 123 de percheziții domiciliare efectuate la data de 23.11.2022, au fost descoperite și ridicate sume totalizand peste 500.000 de euro, o arma cu glonț deținuta ilegal (cu incarcator și 2 cartușe), doua arbalete, arme albe, 40 de kilograme de materiale pirotehnice clasa F1, F2, F3, 8 punguțe…

- Funcționarea salile de jocuri de noroc din Cluj-Napoca, dar și din alte 19 orașe mari era controlata de o grupare mafiota, cu ramificații in toata țara.Procurorii DIICOT au descins, miercuri dimineața, la 123 de adrese pentru a ridica membrii acestei grupari. La Cluj-Napoca, au descins in mai multe…

- Baze de date cu persoanele care intra in salile de jocuri de noroc: Proiectul, votat in Camera Deputaților Baze de date cu persoanele care intra in salile de jocuri de noroc: Proiectul, votat in Camera Deputaților In cursul zilei de luni, 31 octombrie, deputații au adoptat un proiect de lege care prevede…

- Salile de jocuri de noroc sunt la tot pasul in Romania și foarte mulți oameni le cad prada. Andrei, un tanar din Botoșani, a pierdut tot la jocuri de noroc și a povestit prin ce a trecut.El a ramas fara banii primiti ca student de la parinti, fara salariile obtinute in primii ani de angajare, cu…

- Gigantul de streaming Netflix a interzis reclamele legate de criptomonede la nivelul sau de abonament care va conține reclame și care este programat sa fie lansat in noiembrie cu luni inainte de termen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…