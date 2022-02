Stiri pe aceeasi tema

- Formația de liga a patra, Unirea Tritenii de Jos, și-a stabilit programul partidelor amicale din aceasta iarna. Primul joc va avea loc poimaine (sambata), cand Unirea va evolua contra echipei U-19 a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Organizatorii Australian Open au anunțat programul zilei de joi, 20 ianuarie, cand vor juca 3 romance: Simona Halep, Sorana Cirstea și Irina Begu. Calificate in turul 2 al primului turneu de Grand Slam al anului, Halep, Cirstea și Begu vor incerca joi sa repete prestațiile excelente avute in primul…

- Saptamana 10-14 ianuarie 2022 este dedicata poetului de suflet Mihai Eminescu, la Școala Gimnaziala al carui nume il poarta, din Alba Iulia. Profesorii impreuna cu elevii au pregatit o serie de activitați pentru omagierea poetului național, precum: cantece, poezii, creații literare, expoziții și depuneri…

- La sfarsit de an si inceput de an nou obisnuim sa trecem in revista cateva din articolele care in anul care tocmai a trecut au fost relevante pentru cititorii nostri. Textul de fata a fost inclus in aceasta selectie, atat pentru tema abordata cat si ca un indemn adresat cititorilor de a sustine jurnalismul…

- Casa Pariurilor Liga 1 – Programul etapei a 21-a. Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport.Vineri, 17 decembrieOra 20.30 FC Voluntari – UTA Arad Sambata, 18 decembrie Ora 18.00 Gaz Metan Mediaș -Universitatea Craiova Ora 20.30 FC Rapid 1923 -FC Botoșani Duminica,…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat pentru Corriere dello Sport ca fotbalul trebuie sa se schimbe "rapid", fiindca "se joaca prea mult si prost". "Fotbalul trebuie sa se schimbe si trebuie s-o faca rapid. In primul rand, trebuie sa fie mai putine meciuri, se joaca mult…

- Nicolae Ciuca a declarat sambata seara, la finalul negocierilor cu PSD și UDMR, ca s-a finalizat programul de guvernare și acordul politic in proporție de 99%. Ciuca spune ca s-a luat și decizia desființarii pana la 31 martie a Secției SIJ care va fi inlocuita insa de o alta structura. Acesta nu a oferit…

