Sălbăticie la Ponorâta: Un tânăr a distrus parbrizul unei mașini și a încercat să fure un portofel Luni, 9 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Coroieni au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 24 de ani din Valenii Lapușului. Ulterior acesta a fost arestat preventiv. In fapt, la data de 7 octombrie, la ora 17.17, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca in timp ce se deplasa la volanul unui autoturism pe D.J. 109G, prin cartierul Ponorata, un tanar s-ar fi urcat pe capota autoturismului sau, iar din cauza mulțimii de persoane aflate pe partea carosabila a fost nevoita sa opreasca autoturismul, moment in care tanarul aflat pe capota i-a cerut 50 de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

