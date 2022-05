Stiri pe aceeasi tema

- Secția de karate a Metalurgistului Cugir a caștigat 14 medalii la Fudokan Sakura Cup. Un sportiv, selectat in lotul Romaniei Secția de karate a clubului Metalurgistul Cugir a caștigat 14 medalii la Fudokan Sakura Cup, competiție desfașurata in perioada 6 – 8 mai la București. Organzatorul evenimentului,…

- Desfasurata in Sala Polivalenta din Bucuresti, cea de-a 21-a editie a Cupei „Irina Deleanu” la gimnastica ritmica a fost un succes pentru sportivele de la CSM Ploiesti, cele 7 medalii cucerite de mezinele sectiei fiind completate de evolutiile bune, in evident progres, avute de proaspata senioara Sabina…

- Secția de powerlifting a CS Unirea Alba Iulia, condusa de catre Ovidiu Panazan, face din nou cinste sportului din județul Alba, de aceasta data, prin rezultatele deosebite obținute la Campionatul Național – Echipat, desfașurat la Blejoi, județul Prahova. „A fost una dintre cele mai reușite ediții de…

- Secția de powerlifting a CS Unirea Alba Iulia, condusa de catre Ovidiu Panazan, face din nou cinste sportului din județul Alba, de aceasta data, prin rezultatele deosebite obținute la Campionatul Național – Echipat, desfașurat la Blejoi, județul Prahova. ”A fost una dintre cele mai reușite ediții de…

- Pompierii argeșeni s-au intors acasa cu medalii de la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. Salvatorii argeșeni au ocupat pe podium Locul 1, Locul 2 și Locul 3. Au concurat plutonier adjutant Sorica Dragoș din cadrul Detașamentului de Pompieri Bradu și plutonier adjutant Oprescu…

- Recent, la Tg. Secuiesc, a avut loc Campionatul National de Karate Shotokan WSF pentru Cadeti, Juniori, U21 si Seniori. ACS Jion Craiova a fost reprezentat de catre Ana-Maria Stanuca, Anisia Zamfir si Lila Teodora, iar rezultatele finale au fost de-a dreptul excelente. In total, au fost obtinute nu…

- Recent, municipiul Roman a gazduit Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru copii. La competiție au participat peste 500 de sportivi de la 27 de cluburi, din zece județe, ei confruntandu-se in cinci probe de concurs. Clubul HE Pai Suceava a participat la intreceri cu un numar de 76 de sportivi cu varste…

- La Campionatul Național de karate SKDUN, care a avut loc la Voluntari, in zilele de 19 și 20 februarie, a participat și o numeroasa delegație de sportivi de la CS Unirea Focșani, pregatiți de antrenorii profesori Aurel Giurgea și Madalin Enache. Karatiștii uniriști au obținut s-au clasat pe locul 4…