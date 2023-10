Salariul minim brut pe ţară la 3.300 lei, de la 1 octombrie Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza la 3.300 lei lunar, incepand de azi, 1 octombrie 2023, ceea ce reprezinta o crestere cu 10% fata de nivelul actual de 3.000 de lei. De majorarea salariului de baza minim la 3.300 de lei vor beneficia 1.867.588 de salariati. „Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (…) se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora” , se precizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

