Ministerul Finanțelor recunoaște ca nu a platit toate salariile bugetarilor la timp, așa cum a anunțat Economedia in premiera vineri seara. Ministerul Finanțelor anunța sambata ca a platit doar 60% din salarii și susține ca intarzierea e provocata de probleme la sistemele informatice. Se pare ca Finantele au, totusi, fondurile necesare pentru plata tuturor salariilor, […]