Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au facut miercuri 30 de perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care ancheteaza decontarea unor lucrari de reparatii și mentenanta a unor aeronave ale Ministerului de Interne, printre care si cele ale SMURD.

- Cu un deficit de 30.000 de polițiști, care se majoreaza cu fiecare zi care trece, MAI se afla, deja, in colaps. Salarizarea, majorarea varstei de pensionare și reducerea pensiilor au facut din profesia de polițist una dintre cele mai neatractive, dovada ca, pentru prima oara in istorie, locurile in…

- Cateva furturi de obiecte din aur au avut loc in bijuterii din Targu Jiu. Poliția Targu Jiu a fost sesizata direct, de catre administratorul unei bijuterii, despre faptul ca pe 13 iunie, o femeie a sustras o pereche de cercei expuși la vanzare. A fost cauzat un prejudiciu de 1.000 de lei. Au fost identificate…

- Politistii din Ilfov au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca doi adolescenti au fost agresati de un al treilea, intr-un parc din Mogosoaia. Incidentul a fost filmat, imaginile ajungand pe retelele de socializare, informeaza News.ro.In imaginile postate pe Facebook se…

- Doi copii au fost loviți crunt in parcul Mogoșoaia, Ilfov, de catre un adolescent, care repeta „trebuie sa platești”. Unul dintre ei pleaca cu sange pe fața, iar in timpul bataii o mașina trece pe langa cei trei, fara sa opreasca.

- Aseara, ca pe vremea celebrei Ordonanțe 13 din 2017, premierul Nicolae Ciuca, la propunerea ministrului Sorin Grindeanu, care era premier in 2017, a dat Ordonanța de Urgența nr. 41/2023 prin care 15 spitale CFR ale Ministerului Transporturilor au fost teleportate gratis catre baronii locali ai PSD și…

- Judecatorul clujean Cristi Danileț a caștigat ultimul proces la Curtea Suprema și a reușit anularea excluderii din magistratura. Decizia de acum e definitiva.”Azi (luni, 24 aprilie) am caștigat și cel de al treilea dosar facut de catre Inspecția Judiciara in care am fost sancționat de CSM cu excluderea…

- Presedintele Asociatiei Profesionale a Medicilor din Ambulator, medicul Cosmin Alexandrescu, a initiat o petitie online prin care solicita scutirea personalului medical de la plata CASS, considerand ca ar fi o forma de recunoastere a rolului social pentru aceasta categorie, mentionand ca exista o lipsa…