Stiri pe aceeasi tema

- Toate bursele elevilor vor fi crescute chiar din urmatorul an școlar, este propunerea inclusa in proiectul legii Educației, pus in dezbatere publica pana pe 7 martie. Noile cuantumuri propuse sunt 450 lei lunar bursa de merit, 300 lei lunar bursa sociala, 300 lei lunar bursa tehnologica. Bursele de…

- Consiliul Județean Vrancea sprijina și finanțeaza din bugetul județului și in acest an proiectele menite sa implice tinerii și nu numai in activitați care sa impulsioneze viața comunitații. In acest an, administrația județeana a alocat un buget de 2 milioane de lei, pentru proiecte din domeniile: educație…

- Prezenți astazi intr-o conferința de presa comuna, consilierii locali ai USR, Alin Guler, Carmen Olar, Takacs Zoltan și Ioana-Ramona Goga, au prezentat o serie de probleme care țin de proiectele de dezvoltare ale orașului, de strategiile adoptate și de funcționalitatea Consiliului Local Zalau. Bugetul…

- Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat astazi, 1 februarie 2023, in ședința extraordinara, prin HCL nr. 46/2023, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023. Principalele domenii de dezvoltare și ponderea lor in bugetul general sunt: – Locuințe, servicii și dezvoltare…

- 19 ianuarie 2023: Proiectul de hotarare privind bugetul Municipiului Pitești pe anul 2023 – dezbatere publica! Joi, 19 ianuarie 2023, a avut loc dezbaterea publica pentru Proiectul de hotarare privind bugetul Municipiului Pitești pe anul 2023, etapa finala a procedurii de transparența decizionala, in…

- Astazi, 19 decembrie, a inceput a III-a etapa a programului național „Rabla pentru Electrocasnice”, fiind incluse aparte de aer condiționat, uscatoare de rufe și aspiratoare. Bugetul celei de-a doua etape este de 15 milioane de lei, iar selecția voucherelor se face in perioada 19 decembrie, ora 10:00…

- Județul Dambovița va primi 2.500.000 lei de la bugetul național pentru achiziționarea unui angiograf , aparatul medical va intra in dotarea Secției de Cardiologie de ka Spitalul Județean Dambovița unde CJ Dambovița din fonduri proprii a demarat un amplu proiect de modernizare și dotare. Echipa de parlamentari…

- Beneficiarii pensiilor speciale primesc o pensie medie bruta de peste 15 mii lei lunar, de zece ori mai mult decat pensia medie de la nivelul județului Vrancea. O analiza prezentata, ieri, la Colegiul Prefectural, de directorul Casei Județene de Pensii Vrancea, Adrian Juravle a aratat ca, in județ,…