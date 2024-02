Sălăjenii sunt așteptați în armată. Au loc angajări masive Ministerul Apararii Naționale, prin Regimentul 69 Artilerie „Silvania” din Șimleu Silvaniei, scoate la concurs 36 de posturi de soldat, gradat profesionist in activitate pentru garnizoana șimleuana. Cei care doresc sa se inscrie in concurs trebuie sa aiba cetațenie romana, domiciliul stabil in țara noastra, cel mult 18 ani impliniți, la data inceperii programului de instrucție și cel mult 45 de ani la data finalizarii programului de instrucție, sa fie absolvenți a minim 10 clase, sa dețina permis de conducere pentru categoriile B și C, pentru specialitațile militare care necesita conducerea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

