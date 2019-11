Sălaj: Şezători caritabile pentru a "încălzi" Crăciunul a 40 de copii din Zalău O serie de sezatori caritabile in care se vor produce ornamente de sarbatori din lana romanesca sunt organizate in aceasta perioada la Zalau, banii obtinuti din vanzarea produselor realizate urmand a fi utilizati pentru cumpararea de imbracaminte si incaltaminte ce va "incalzi" Craciunul a 40 de copii nevoiasi din localitate. Prima dintre aceste sezatori a fost organizata joi seara, intr-un atelier al unui designer local, care a pus la dispozitie lana din care s-au realizat ornamentele. "E o actiune care continua seria sezatorilor pe care le organizeaza Fundatia Agapis. Impreuna cu RO100 Zalau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

