Sălaj: Organizaţia municipală Zalău a PNL şi-a ales echipa de conducere Organizatia municipala Zalau a PNL si-a ales, sambata, in cadrul Comitetul de Coordonare Locala, echipa de conducere pentru urmatorii patru ani. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a PNL Salaj, conducerea PNL Zalau va fi asigurata de presedintele Mihai Crisan, prim-vicepresedintii Cristian Pop si Ciprian Vlaicu, alaturi de vicepresedintii responsabili de urmatoarele domenii: Dan Chereches (Strategii si Relatii Politice), Paul Gorgan (Imagine si Comunicare), Alexandru Tamba (Politici Economice si Mediu de Afaceri), Radu Goron (Politici Sociale, Relatia cu Sindicatele si ONG-uri), Bogdan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

