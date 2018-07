Circa 300 de angajati ai producatorului de tevi fara sudura Tenaris Silcotub au marsaluit, marti, pe principalul bulevard al Zalaului, solicitand o salarizare corecta si modificarea unor prevederi ale legii Dialogului Social.



Protestatarii au in mars de la sediul companiei, situat in zona industriala a orasului, pana in centrul Zalaului, pe platoul din fata Institutiei Prefectului, purtand pancarde pe care erau scrise mesaje precum "Vrem respect pentru munca noastra", "Nu vrem munca fortata" sau "Suntem tineri. Vrem sa traim decent in Romania. Nu vrem sa emigram".



In centrul…