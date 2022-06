Stiri pe aceeasi tema

- Salah Abdeslam, principalul acuzat in procesul atentatelor jihadiste care au avut loc pe data de 13 noiembrie 2015, in Franta, a fost condamnat la inchisoare pe viata de catre Curtea Speciala din Paris.

- Un tribunal din Franta a decis miercuri ca toti cei 20 de inculpati in procesul atentatelor din 2015 de la Paris sunt vinovati. Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al grupului de 10 atacatori, a fost condamnat la inchisoare pe viața.

- Paul Philippe al Romaniei a fost prins luni in Franța, a confirmat ministrul de Interne, Lucian Bode. El fusese condamnat la 3 ani și 4 luni inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa, dar a fugit din țara.

- Parchetul national antiterorist din Paris a cerut vineri pedeapsa maxima prevazuta de lege, inchisoare pe piata fara posibilitatea reducerii, impotriva lui Salah Abdeslam, singurul membru inca in viata al comandourilor de pe 13 noiembrie 2015 care au provocat moartea a 130 de persoane la Paris si…

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- Un roman și-a luat viața intr-una dintre cele mai aglomerate inchisori din Franța, fiind gasit spanzurat in celula in care era ținut la izolare, scrie cotidianul Sud Ouest . In varsta de 35 de ani, romanul era arestat preventiv din 18 aprilie și inchis la pentenciarul Gradignan, de la periferia orașului…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a marturisit ca are "inima franta" dupa ce fostul sau antrenor Boris Becker a fost condamnat la inchisoare de justitia britanica, saptamana trecuta, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul presedinte din Burkina Faso, Blaise Compaore, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata pentru participare la asasinarea predecesorului sau. Thomas Sankara a fost ucis impreuna cu 12 colaboratori ai sai in timpul loviturii de stat din 1987.