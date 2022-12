Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj a obtinut un succes memorabil pe terenul vicecampioanei CSM Targoviste. A fost un 3-2 de pus in rama, banatencele revenind de la 0-1 si 1-2 pentru a se impune intr-un tie-break cu rasturnari de scor. Un succes nescontat in fata unei echipe cu 7 victorii si…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște s-a aflat din nou la inalțime in campionat! Sambata dupa-amiaza, sportivele antrenate de Giovanni Caprara și-au aratat inca o data superioritatea in Divizia A1 și au invins cu 3-0 (25-19, 25-13, 25-9) pe CSM București, acasa, intr-un joc ce a contat pentru etapa…

- SCM Politehnica a incheiat anul cu un succes extrem de important, in deplasare la HC Buzau. Ieri seara a fost 29-27 pentru banateni, care vor ierna pe pozitia a 12-a, la egalitate cu Vaslui, locul 11. Dupa sase partide fara victorie, handbalistii alb-violeti au reusit sa obtina un succes vital in lupta…

- Clasare aproape de podium pentru o sportiva de la CS Targoviște la Campionatul Balcanic de karate pentru cadeți, juniori și U21, gazduit de localitatea Bar, din Muntenegru, in perioada 4-6 noiembrie. Componenta a lotului național, Ștefania Huiu a incheiat cu echipa de kumite a Romaniei pe locul 5 concursul…

- REȘIȚA – Alin Turcu (in stanga) a debutat la Reșița in cea mai recenta premiera a Teatrului Vest. Noi l-am surprins alaturi de „veteranul” Alexandru Moldovan, sosit in trupa reșițeana… acum un an. Cei doi intregesc colectivul unui teatru despre care președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, are…

- CSM Lugoj a realizat o performanta senzationala in start de campanie 2022-23. Astazi, voleibalistele de pe Timis s-au impus in finala Supercupei Romaniei, competitie in care au participat din postura de invitate! Banatencele le-au depasit in ultimul act, la Mioveni, pe ilfovencele de la CSO Voluntari,…

- Prim-divizionara CSM Lugoj a inceput noul sezon voleibalistic intern cu o victorie de senzație, la Turneul Final Four al Supercupei Romaniei la volei feminin, care se desfașoara la Mioveni. In semifinalele Supercupei Romaniei, CSM Lugoj a invins cu 3-1 (25-22, 23-25,28-26, 25-23) pe CSM Volei…

Chindia arata ca rezultatele cu Rapid și CSA Steaua in cupa nu au fost succese de moment, invingand la Craiova 1948 prin reușita lui Popadiuc din minutul 64.