Stiri pe aceeasi tema

- O sala de sport din Aiud va purta numele luptatorului de kickbox, Benjamin Adegbuyi. Moment emoționant pentru Mr. Gentleman Sala de sport a Școlii Generale Axente Sever din Aiud se va numi de sambata, 15 octombrie 2022, Sala ”Benjamin Adegbuyi”, in onoarea luptatorului profesionist de kickbox. Benjamin…

- O femeie de 22 de ani din Iran a murit, vineri, la cateva zile dupa ce a fost arestata de așa-zisa poliție a moralitații din Iran pentru ca nu respecta regulile vestimentare impuse de regimul fundamentalist, relateaza BBC. Martorii oculari spun ca Mahsa Amini a fost batuta intr-o duba de poliție dupa…

- Luptatorul de kickbox crescut in Aiud, Benjamin Adegbuyi, reacție dupa infrangerea din Glory: Nu am ales niciodata calea ușoara Luptatorul de kickbox crescut in Aiud, Benjamin Adegbuyi, a avut prima reacție oficiala dupa infrangerea pe care a suferit-o in fața marocanului Ben Saddik, in ringul celui…

- FOTO: Bazin de inot didactic și pentru agrement, la Aiud. Investiție a CNI de peste 20 de milioane de lei. Cum va arata Un bazin de inot didactic și pentru agrement urmeaza sa fie construit in curand in municipiul Aiud, printr-o investiție a CNI de peste 20 milioane de lei. Compania Naționala de Investiții…

- O fana a fost eliminata pentru scurt timp in timpul unui meci de la Cincinnati Open duminica, dupa ce o jucatoare rusa s-a plans arbitrului in timpul meciului ca aceasta statea in tribune cu un steag ucrainean pe umeri.

- Amendament la documentul de Oferta Publica de Cumparare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022 APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE,…

- Astazi, 25 iulie 2021, in județ s-au inregistrat 47 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Zlatna și 1 comunei Meteș. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate astazi, 25 iulie 2022,…

- La data de 16 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 24 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In noaptea de 15/16 iulie 2022, in timp…