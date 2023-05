Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Huniade, inchis din anul 2006, se redeschide parțial in anul in care Timișoara deține titlul de Capitala Culturala Europeana. Sala de Marmura din cea mai veche cladire din oraș va gazdui un eveniment in cadrul Bienalei Art Encounters.

- Deși cladirea Castelului Huniade este inca in ”durerile facerii”, in perioada urmatoare surpriza posibilitații vizitarii spațiilor celei mai vechi cladiri din Timișoara devine realitate. O realitate destul de limitata, dar, chiar și așa, una fericita. Un eveniment din cadrul Bienalei Art Encounters…

- Castelul Huniade din Timișoara primește 21.9 milioane de lei, bani din PNRR, acordați in vederea realizarii de diferite lucrari la interior. Contractul de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența – Componenta C11. Turism și cultura pentru proiectul „Restaurarea obiectivului Castelul…

- Primaria Municipiului Timișoara a demarat o campanie susținuta de eliberare a domeniului public de structuri amplasate ilegal. Vineri, 7 aprilie, au fost ridicate doua rulote, devenite structuri permanente, care comercializeaza produse alimentare. In zilele urmatoare sunt programate inca opt astfel…

- Primul meci din drumul spre EURO al nationalei, Andorra – Romania, transmis aseara, de la 21:45, in direct, de Antena 1, s-a impus ca lider incontestabil de audienta, la nivelul tuturor categoriilor de public.

- Castelul Huniade, cea mai veche cladire istorica din Banat, va beneficia din plin de noua inițiativa guvernamentala de consolidare și va primi de la buget 30 de milioane de lei. Alte 17 milioane ajung la Biblioteca Județeana. Competiția a fost una mare, spune Alin Nica, șeful Consiliului Județean Timiș.…

- Transportul public de pe Canalul Bega iși va relua activitatea incepand cu data de 1 martie. Cele sapte vaporașe au andocat pe platforma special amenajata in depoul Dambovița in luna decembrie a anului trecut, intrand in revizie tehnica. Tot din 1 martie se va mari numarul de biciclete din sistemul…

- Filiala Judeteana Timiș a Asociatiei Comunelor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a: – 3 posturi auditor intern in sectorul public – IA (vechime minima in specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice; – 2 posturi auditor intern in sectorul public – I (vechime minima in specialitatea…