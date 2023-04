Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi, o noua mutare in palmares: a devenit campion național universitar la blitz Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi (cu dubla legitimare la CSM Unirea Alba Iulia și ASE București) și-a adaugat duminica in palmares un nou titlu: acela de campion național universitar la blitz. Campionaul Național Universitar a fost organizat de Universitatea de Vest și s-a desfașurat la Timișoara. In weekendul urmator, Mihnea va participa la prima […] Citește Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi, o noua mutare in palmares: a devenit campion național universitar la blitz…