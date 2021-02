Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare cu Covid-19 in randul populației este de 3,51 la mia de locuitori in Timiș, marți, 9 februarie. Județul ramane singurul din țara in „zona roșie". La Parța rata scade pentru a doua zi de la 11,07 la 10,66. Aceeași rata este și in Șag. Sunt 26 de…

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare in randul populației este de 3,22 la mia de locuitori in Timiș, joi, 4 februarie și ramane singurul județ din țara in „zona roșie". 24 de localitați au rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, iar dintre acestea doua au trecut pragul de…

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare in randul populației este de 3,17 la mia de locuitori in Timiș, marți, 26 februarie și ramane singurul județ din țara in „zona roșie". 26 de localitați au rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, iar dintre acestea, trei au trecut pragul…

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare in randul populației este de 3,18 la mia de locuitori in Timiș, luni, 1 februarie. 24 de localitați au rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, iar dintre acestea, trei au trecut pragul de 7 la mia de locuitori. Printre ele se numara și…

- Județul Timiș are rata de infectare cu Covid-19 de 3,31 la mia de locuitori joi, 28 ianuarie, potrivit raportarii Prefecturii Timiș. Cel mai vestic județ al țarii ramane in continuare singurul aflat in „zona roșie” a ratei de infectare in randul populației. 27 de localitați din județ au rata de infectare…

- Județul Timiș are rata de infectare cu Covid-19 de 3,42 la mia de locuitori marți, 26 ianuarie, potrivit raportarii Prefecturii Timiș. Cel mai vestic județ al țarii ramane singurul aflat in „zona roșie” a ratei de infectare in randul populației. 26 de localitați din județ au rata de infectare peste…

- Județul Timiș are rata de infectare cu Covid-19 de 3,48 la mia de locuitori luni, 25 ianuarie, potrivit raportarii Prefecturii Timiș. Timișul și județul Cluj sunt in „zona roșie” a ratei de infectare in randul populației. 28 de localitați din județ au rata de infectare peste 3 la mia de locuitori.

- Timișul este in continuare in topul județelor cu cea mai mare rata de infectare cu Covid-19: 4,52 la mia de locuitori, raportata sambata. La Timișoara se apropie de 6 la mia de locuitori și avem 40 de localitați cu rata peste 3. Și in localitațile aflate in carantina tot cresc cifrele.