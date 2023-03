Sabrina Voinea, medaliata sambata cu aur la sol si barna la Campionatul Mondial de la Doha, a declarat duminica, la Antena 3 CNN, ca a avut mai multe emotii pe podium decat pe aparate. Gimnasta in varsta de 15 ani vrea sa ajunga la Olimpiada din 2024 de la Paris.„Munca foarte multa, dar rezultate foarte frumoase. Cum am demonstrat si la Europene asa am demonstrat si aici si voi demonstra mereu. O sa incerc sa castig cat mai multe concursuri si sa adun puncte pentru Olimpiada. Vreau sa merg din tot sufletul meu la Olimpiada din 2024 de la Paris si sa ma intorc cu medalii de aur. La sol, la barna…