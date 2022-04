Stiri pe aceeasi tema

- La Mireasa- Capriciile Iubirii, mama Sabrinei i-a vorbit foarte dur și a anunțat-o ca nu este de acord cu o eventiala relație a fiicei sale cu Andrei. Tot ce i-a spus a afectat-o pe Sabrina, care a izbucnit in lacrimi in ediția Mireasa din 5 aprilie.

- Concurenții din casa Mireasa-Capriciile Iubirii au avut o discuție despre eliminarile din weekend-ul ce a trecut, iar Sabrina este de parere ca saptamana urmatoare ea va fi prima propusa sa paraseasca competiția. Ea considera ca toata lumea o uraște pentru decizia de a se desparți de Perneș, iar mulți…

- Jucatoarea belarusa Viktoria Azarenka a izbucnit in lacrimi, inexplicabil, in plin meci si nu a putut relua jocul decat dupa cateva minute, in cursul partidei pierdute cu 3-6, 4-6 in fata kazahei Elena Ribakina, luni, in turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells, dotat cu premii…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a invins-o marti pe rusoaica Anastasia Potapova in primul tur al turneului WTA de la Monterrey (Mexic). Ea a declarat ca va dona toate castigurile obtinute la aceasta competitie armatei ucrainene, informeaza Digi24.ro .

- Boris Johnson a fost confruntat de o ucraineanca. Femeia a izbucnit in lacrimi in momentul in care l-a avut pe oficial in fața ochilor pentru a-și spune opinia. Daria Kaleniuk l-a confruntat pe acesta la o conferința de presa in Varșovia. Ea spune ca ucrainenii „cer cu disperare ca Occidentul sa ne…

- Deși intotdeauna și-a obișnuit telespectatorii ca fiind o femeie puternica din toate punctele de vedere, Mirela Vaida nu a mai rezistat și a rabufnit. Prezentatoarea de la Acces Direct pur și simplu nu s-a mai putut opri din plans. Este devastata de durere, dupa ce a vazut imaginile iadului din Ucraina.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut marți, o convorbire telefonica. „Convorbirea a avut loc in contextul aniversarii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și Ucraina, respectiv al evoluțiilor ingrijoratoare de securitate…

- Liviu Varciu a inceput sa planga in hohote la televizor, dupa ce le-a dezvaluit admiratorilor sai drama cumplita prin care a trecut in ultimii ani de zile. Celebrul artist și-a adus aminte de cei mai importanți barbați din viața lui, tatal și fratele, pe care i-a pierdut in urma cu ceva timp. Cum s-a…