Stiri pe aceeasi tema

- Fostul inspector scolar general al ISJ Mures este urmarit penal de DNA pentru instigare la abuz in serviciu, dupa ce ar fi determinat persoane implicate in supravegherea probei de matematica a bacalaureatului sa ajute un candidat sa promoveze. Acesta mai este urmarit si pentru doua fapte de luare de…

- Primarul din Corbeanca a fost trimis in judecata, de DNA, fiind acuzat ca ar fi luat mita peste 3,5 milioane euro pentru a rezolva favorabil cereri de restituire a unor terenuri din Corbeanca. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a primarului comunei Corbeanca,…

- La data de 21 iunie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Salaj, au documentat activitatea infracționala a unui barbat banuit de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni cu substanțe…

- Mihai Lupu, președintele PNL al Consiliului Județean Constanța, este urmarit penal de procurorii DNA Constanța pentru luare de mita, conform unui comunicat al instituției. Lupu a transmis ca ”a dat curs solicitarii” procurorilor și ca ”a raspuns la toate intrebarile cu intenția de a sprijini investigațiile…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus inceperea urmaririi penale fata de Presedintele Consiliului Județean Constanta, Mihai Lupu (PNL), pentru luare de mita. Liderul liberal a primit foloase nec

- La data de 10 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița – Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, au realizat o acțiune de prindere, in flagrant delict, a unei persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare…

- Primarul municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, a anuntat, miercuri, ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Targu Mures i-au adus la cunostinta faptul ca este cercetat intr-un dosar cu privire la anumite angajari din cadrul administratiei publice locale. "Fata…

- Polițiștii din Mureș efectueaza cercetari fața de un barbat, de 26 de ani, din Targu Mureș, banuit de distrugere și lovire sau alte violențe. „In fapt, la data de 18 mai a.c., in jurul orei 04:30, cel in cauza, in timp ce se afla pe o strada din Targu Mureș, ar fi ințepat anvelopele mai … Post-ul Cercetat…