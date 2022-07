Sabaton la Bucuresti: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la cel mai mare concert Alternosfera. In deschidere vor canta Domino din Sibiu. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 18:30 iar concertele incep de la ora 19:45. Dupa…

- Duo-ul american de muzica electronica, format din Rob Garza si Eric Hilton, Thievery Corporation, revine la Bucuresti, la Arenele Romane, pe 27 iunie. In deschidere va canta Deliric X Silent Strike. Accesul se va face incepand de la ora deschiderii portilor, respectiv, incepand de la ora 18:00. Accesul…

- Evanescence revin la Bucuresti pe 7 iunie la Arenele Romane. Invitati speciali sunt YONAKA din Marea Britanie. Evanescence, una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat…

- Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN, canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Invitatii speciali la Bucuresti sunt germanii de la Lord Of The Lost care vor canta in deschiderea concertului. Mult asteptatul turneu ajunge si in Romania dupa ce a fost vazut de aproape doua milioane de fani, find…

- Hooverphonic canta pe 24 mai la Bucuresti la Arenele Romane, Open Air. Trupa revine in formula originala la Bucuresti. Invitati specili sunt Amadeus si Rockabella REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:00 iar concertele incep la ora 19:00. Dupa deschiderea portilor,…

- Renumitul grup australian Dead Can Dance va canta in Romania pe 16 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. In deschdere va urca pe scena Jules Maxwell. Formatia va interpreta piese de pe intreaga discografie lansata in decursul a celor trei decenii de cariera, incluzand piese clasice…

- Dark Tranquillity si Ensiferum canta la Bucuresti, duminica, 15 mai, la Arenele Romane, open air. Concertul va prezenta publicului si piese de pe noul album Dark Tranquillity. In deschidere vor canta PYOGENESIS (Germania) si GWENDYDD (Bulgaria). Va prezentam mai jos programul si regulile de acces si…

- Pe 12 Mai Moonspell urca pe scena Arenelor Romane din Bucuresti alaturi de Bucovina si Fragment Soul din Grecia. 1. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Fragment Soul 18:30-19:00 Bucovina 19:30-20:30 MOONSPELL 21:00 2. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face…