Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis – dupa intalnirea avuta cu liderii Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania – ca Guvernul trebuie „sa gestioneze cu grija resursele publice si sa asigure utilizarea lor eficienta”. „Sa oprim risipa. Guvernul Romaniei trebuie mai mult decat oricand sa gestioneze cu grija resursele publice și sa asigure utilizarea […] The post „Sa oprim risipa”. Ministrul Finanțelor listeaza motivele-cheie pentru care trebuie reduse cheltuielile publice first appeared on Ziarul National .