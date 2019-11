Sa mergem la VOT! Sa scapam de Romania lui "sa se faca"

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de futsal a Romaniei debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din 2020, miercuri, de la ora 19:00, contra Olandei, intr-o partida din grupa 5 a Main Round, care va avea loc la Piatra Neamț, potrivit Mediafax.Ediția Lituania 2020 va fi turneul final cu numarul 9 din…

- Poliția olandeza refuza sa dea detalii despre Johannes Visscher, barbatul de 47 de ani care a ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani, din comuna Gura Șuții, iar trei zile mai tarziu s-a sinucis, dupa ce s-a intors din Romania in Olanda. Libertatea a vrut sa afle din Olanda despre fapte…

- Cazul fetiței de 11 ani care ar fi fost ucisa de un pedofil din Olanda ajunge și in presa internaționala, care scrie despre firul evenimentelor care au șocat Romania.Citește și: ULTIMA ORA - Primele IMAGINI cu micuța UCISA in mașina olandezului "Olandezul a inchiriat un apartament…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 320 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Germania – 136 locuri de munca pentru: ajutor electrician, ajutor la curațenie, bucatar, bufetier, camerista, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conducator…

- Tehnician cu radacini adanci in fotbalul spaniol, Costel Galca (47 de ani) ofera din Danemarca propria rețeta pentru a rezista contra ibericilor și vorbește in termeni taioși și ironici despre „domnul patron” de la FCSB, unde a adus ultimul titlu din palmaresul clubului, in 2015. ...

- Echipele Dinamo Zagreb, Steaua Rosie Belgrad si Olympiakos Pireu s-au calificat in grupele Ligii Campionilor la fotbal, editia 2019-2020, la capatul meciurilor disputate marti seara in mansa secunda a play-off-ului celei mai importante competitii continentale intercluburi. Dinamo Zagreb a remizat in…

- Nadine a locuit 7 ani peste Ocean și a ramas "legata" de țara tuturor posibilitaților. Fosta vedeta TV și-a obișnuit baiatul cu escapade in America, dar și cu cele la țara, la rude. De ani buni, Nadine ii ofera copilului sau trei vacanțe pe an, in locuri total diferite, dar care lui Noah ii plac foarte…