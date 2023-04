Stiri pe aceeasi tema

- S-au derulat scene de film politist pe strada Campiei din municipiul Turda in aceasta dimineața. Un conducator auto nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de polițiștii rutieri aflați in cadrul unor activitați de verificare și și-a continuat drumul. Urmarit de polițiști, acesta a ajuns intr-o…

- ARMENIȘ – La campusul de la Armeniș, oamenii sunt natura și natura sunt oamenii. Nu e nicio diferența. Aceasta complementaritate da potențialul de a construi un prototip sustenabil și durabil, care ar putea fi replicat peste tot in Europa! Așa se intampla cand visezi cu ochii deschiși, iar oamenii viseaza…

- Prima traversare cu mașina a podului suspendat peste Dunare de la Braila a avut loc. „Traversarea a durat 2 minute, circuland cu o viteza de pana la 50 km/h”, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

- Din luna ianuarie 2023, dupa o pauza de aproape trei ani, s-au reluat congresele cu prezența fizica ale Martorilor lui Iehova din intreaga lume. Pentru județul Cluj, sfarșitul lunii februarie a insemnat startul intrunirilor

- Subofiterul ISU Cluj gasit decedat, vineri, in locuinta sa, se spanzurase intr-o anexa a gospodariei, iar politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres."La data de 17 martie a.c., in jurul orei 14.20,…

- Fanii celor de la U Cluj sunt solidari cu Dinamo și ii indeamna pe susținatorii „studenților” sa-și redirecționeze catre APCH cei 3,5% din impozitul pe salarii/pensii datorat statului pana pe 25 mai. Dinamo este in criza financiara acuta, iar pana cand conducerea clubului va gasi un investitor dispus…