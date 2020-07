Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare cauta o minora, de 13 ani, care a plecat de la domiciliu vineri dupa amiaza si nu a mai revenit, a anuntat sambata, institutia, potrivit Agerpres. "Astazi, 11 iulie a.c., in jurul orei 1.50, politistii din cadrul Inspectoratului…

- Vulpița s-a intors acasa, la Blagești, insa fara Viorel. Dorul de frați și parinți au napadit-o pe Veronica și a facut o escapada acasa, in Vaslui, fara ca soțul ei sa știe ce și cum.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul nopții trecute a fost facilitata revenirea in țara a 93 de cetațeni romani care se aflau cu titlu temporar pe teritoriul Republicii Malta . Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom, pe ruta București – Malta…

- Ziarul Unirea Abrudul liber de COVID-19: Ultimul localnic internat cu coronavirus a fost declarat vindecat și s-a intors acasa Potrivit primarului orașului Abrud, Nicolae Simina, in localitate nu mai exista nici o persoana infectata cu COVID-19, dupa ce ultimul pacient din oraș a fost declarat vindecat…

- Premierul britanic Boris Johnson, 55 de ani, le ceruse conaționalilor sai sa ramana acasa in acest sfarșit de saptamana. Sambata, el a fost surprins cand se plimba prin parcul St. James, din Londra, savurandu-și cafeaua. ”Era in drum spre Downing Street”, explica ”Mirror”.”Va mulțumim pentru tot ceea…

- Membrii guvernului finlandez urmau sa lucreze de acasa incepand de joi dupa ce doi ministri s-au aflat in aceasta saptamana in contact cu o persoana posibil infectata cu noul coronavirus, a anuntat executivul de la Helsinki, transmite dpa. Rezultatele testarii pentru cazul suspectat nu…

- Dupa 17 zile in care au lucrat cot la cot cu medicii italieni, patru medici romani din Timisoara si unul din Resita, s-au intors, sambata, acasa. Voluntarii din Lombardia au fost adusi de la Bucuresti pe aeroportul „Traian Vuia" cu o aeronava MAI.