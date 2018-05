Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit vineri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul aeronavei se aflau 113 persoane - 104 pasageri si 9 membri ai echipajului - anunta autoritatile cubaneze. Peste 100 de persoane si-au pierdut viata in accidentul aviatic, a…

- Un accident cumplit a avut loc in județul Brașov, in noaptea de miercuri spre joi. Un tractor s-a rasturant, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului, intr-o curba. In urma tragicului eveniment, conducatorul auto și-a pierdut viața, iar alte 4 persoane au fost ranite.

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada Timisoara-Arad, in dreptul localitatii Ortisoara. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din pacate in urma accidentului, un tanar de 18 ani, soferul masinii, si-a pierdut viata, alte patru…

- Un accident groaznic a avut loc de Florii la Baia Mare unde doi oameni si-au pierdut viata, iar alte 4 persoane au fost grav ranite. Doua persoane au murit si patru au fost ranite, duminica, in municipiul Baia Mare intr-un accident rutier dupa o coliziune intre doua autoturisme, informeaza MEDIAFAX.…

- Un hotel din India s-a prabușit dupa ce o mașina a intrat in el in urma unui accident. Zece persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce cladirea degradat din orasul Indore s-a prabușit, citeaza Agerpres presa internaționala. Accidentul rutier in urma caruia s-a prabușit hotelul…

- Doua persoane și-au pierdut viața și doua au fost ranite, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a izbit in plin doua mașini care circulau regulamentar. Accidentul s-a produs pe Drumul National 58 B, intre Reșita și Timișoara.

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

