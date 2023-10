Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu sufera dupa ce Alex Ashraf a ales sa se desparta de ea. In plin divorț de barbatul cu care a fost casatorita timp de 7 ani, actrița ii face declarații de dragoste pe rețelele de socializare.Un adevarat scandal a izbucnit intre Oana Zavoranu și Alex Ashraf, dupa ce actrița a anunțat divorțul,…

- Oana Zavoranu a șocat pe toata lumea! Vedeta i-a facut o declarație de dragoste lui Alex Ashraf, in plin divorț! Daca in urma cu cateva zile face adeclarații tranșante despre situația in care se afla dupa ce el și-a facut amanta, acum Oana Zavoeranu ar fi trecut peste infidelitate.

- Oana Zavoranu, declarații surprinzatoare. Dupa ce a anunțat și confirmat oficial divorțul de Alex Ashraf, a facut mai multe gesturi cu care a reușit sa șocheze. Ultimele sale mesaje din mediul online indica, de fapt, o impacare cu cel despre care spunea ca a inselat-o. Ce i-a transmis bruneta fostului…

- Alex Ashraf a divorțat de Oana Zavoranu dupa șapte ani de casnicie, iar acum cei doi au facut declarații despre separare. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ce vrea sa-și tatueze peste tatuajul cu numele lui Alex Ashraf. Iata ce decizie a luat Oana Zavoranu dupa divorț!

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au desparțit oficial. Conform spynews.ro, vedeta a anunțat ca ea și soțul ei s-au separat dupa 10 ani de relație și 7 ani de casnicie și ca acum e „libera și disponibila”. „Sunt in sfarșit o femeie libera care are de unde alege… Asta sunt eu… e pansiva și cu chef de viața…

- Povestea de dragoste dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf a fost una care a captivat atenția publicului in ultimii ani. Cei doi parteneri au avut parte de o relație marcata de suișuri și coborașuri, insa iata ca au ales sa divorțeze. Cat timp au fost impreuna și de ce au ajuns sa mearga pe drumuri separate.

- Oana Zavoranu și soțul ei, Alex Ashraf, s-au fotografiat intr-o ipostaza romantica dupa ce s-a zvonit ca nu mai formeaza un cuplu. Mai mult, vedeta i-a facut partenerului sau și o declarație de dragoste pe rețelele sociale.

- Alex Ashraf și Oana Zavoranu par sa fie mai fericiți ca niciodata, dupa ce s-a zvonit ca nu ar mai forma un cuplu. Cei doi s-au afișat, din nou, impreuna și și-au facut reciproc declarații de dragoste.