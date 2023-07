S-au împăcat de dragul războiului! Cu cine s-a întâlnit Putin Au aparut primele semne oficiale care arata ca ar fi avut loc o impacare intre președintele Vladimir Putin și liderul gruparii Wagner, Evgheni Prigojin. Cei doi s-au intalnit și au discutat. S-au impacat de dragul razboiului Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a intalnit cu Evgheni Prigojin la doar cinci zile de la marșul-fulger catre Moscova pus la cale și executat de gruparea Wagner, pe 24 iunie. La intalnirea dintre Putin și Prigojin ar fi participat și comandanții gruparii de mercenari. Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin: „Președintele a avut, intr-adevar, o asemenea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina se acuza reciproc de faptul ca ar pregati un atac asupra centralei nucleare Zaporojie. In timp ce Kievul sustine ca reactoarele vor fi detonate, Moscova anunta ca urmeaza lovituri cu drone kamikaze. In cazul unei potentiale explozii, Romania s-ar numara printre tarile direct afectate.

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata, 10 iunie, apel la alte țari și la organizațiile internaționale sa ajute la salvarea victimelor din zonele țarii aflate sub ocupația forțelor ruse, referindu-se la persoanele sinistrate in urma inundațiilor produse dupa prabușirea barajului-cheie…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters.Comandamentul…

- Este a 424-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean cere sancțiuni internaționale impotriva industriei nucleare rusești. Zelenski afirma ca Rusia se foloselte de centrala de la Zaporojie ca de o arma pentru șantaj.