S-au deschis primele târguri de Crăciun. Orașele care au dat startul Spiritul Craciunului se simte deja la Craiova și Sibiu, orașele care au dat startul Targurilor de Craciun. Spre sfarșitul lunii noiembrie vor urma Timișoara, Brașov și București. La Craiova, sute de vizitatori au așteptat vineri seara deschiderea targului de anul acesta. Tema principala este Craiasa Zapezii, iar vedeta manifestarii este o roata panoramica hi-tech construita in Olanda. Construcția are 40 de metri inalțime și dispune de un ecran LED pe care ruleaza grafica video. Roata este impodobita cu 200 de mii de leduri și o capacitate de 140 de persoane. Targul de Craciun 2023 Craiova Evenimentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucatori din piata mondiala de retail alimentar, care in prezent detine 19 branduri la nivel global, printre care si Mega Image, anunta ca a ajuns la un acord privind achizitionarea companiei Profi Rom Food, care opereaza reteaua de magazine Profi in Romania,…

- Rețeaua iSTYLE anunța inaugurarea primului magazin in orașul Craiova, in Promenada Mall, cel mai mare centru comercial din regiune. iSTYLE ajunge astfel la un numar de 16 locații la nivelul intregii țari. Celelalte orașe in care rețeaua gestioneaza spații in Romania sunt: București, Brașov, Cluj, Constanța,…

- Doar doua instituții de invațamant superior din Romania sunt in top 1.000 cele mai bune: Academia de Studii Economice și Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” se afla intre pozițiile 801-1.000, in topul publicației Times Higher Education. 25 de universitați romanești au fost analizate…

- Comparativ, iSTYLE Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 111,5 milioane de euro in anul 2022, cu 39% mai mare decat in anul precedent. ”Pe toata compania cifra de afaceri va fi similara anului trecut, de 111 milioane euro. Cele 111 milioane euro includ si celelalte linii de business si magazinul…

- Chiriile pentru apartamente și garsoniere din zece mari orașe au crescut cu 17% in ultimul an. Studenții sunt in cautare de garsoniere, iar bugetul lor este cuprins intre 200 și 300 de euro. Mulți romani, in special studenți, sunt sau vor fi in cautarea unei locuințe de inchiriat in perioada imediat…

- Orange continua extinderea rețelei sale 5G/5G+ la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Galați acces la vitezele ultrarapide ale rețelei 5G+, dar și la cele mai bune servicii și tehnologii pe care rețeaua Orange le ofera. In plus, clienții…

- Un numar de 33 de santiere pentru lucrari de tip Quick Wins sunt operationale pe raza sucursalelor regionale CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov si Galati, iar trenurile circula cu restrictii de viteza in zona santierelor sau au stationari temporare (intre 5 si 10 minute), pentru incrucisarea…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale și de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, impreuna cu procurorii DIICOT Galați, au capturat o grupare infracționala care a obținut 500.000 de euro, bani retrași prin internet – banking din conturile a 41 de persoane. Polițiștii…