S-au dat primele Burse The Motans

- Luna noiembrie pare a fi perfecta pentru lansarea de piese noi, iar cand aceste productii poarta semnatura unor nume „huge”, DJ care ne-au facut verile de festival senzationale, e minunat. In 2019 festivalul TOMORROWLAND propunea in line-up unul dintre cele mai premiate proiecte din muzica electronica,…

- Vara pare departe! Asa e, pare… E noiembrie si nimeni nu vrea sa renunte la atmosfera de festival, asa ca zilele acestea a fost lansat un nou „mainstage banger”! Sunt acei oameni care au bifat mainstage-ul AMF 2019: duo-ul W&W, Timmy Trumpet si un alt australian, Will Spark. „Tricky Tricky”… suna cunoscut?…

- Peste 1 milion de vizualizari pe Youtube intr-o singura saptamana: Kalif și Letty au lansat o piesa care a devenit extrem de indragita de public intr-un timp foarte scurt. Pentru Kalif, piesa „Iubește-ma și atat” este extrem de personala: „vreau sa inspir oamenii in a se iubi necondiționat și sincer…

- Calin Geambasu a facut, miercuri, la „Acces Direct”, primele declarații dupa atacul lansat de Angelica Cadar, mama copilului sau. El susține ca fosta lui partenera minte și ca nu iși influențeaza fiul sa nu iși doreasca mama alaturi de el.

- La exact sapte ani de cand au lansat hitul „K la meteo”, Andra si What’s UP aniverseaza prima lor colaborare cu o noua piesa impreuna – „Tine-te bine”. Reiterand succesul primului single, „K la meteo”, What’s UP si Andra lanseaza astazi, 17 septembrie, una dintre cele mai tonice colaborari ale inceputului…

- Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw – ”Something Real” a trecut de 400.000 de vizualizari in zece zile, fiind practic cel mai bun clip de promovare pentru Cluj-Napoca, Romania și UNTOLD de pana acum. „Nu este un secret ca festivalul UNTOLD are un loc special in inima mea, așa ca atunci…

- Cu o intarziere de aproape un an de la momentul in care a fost lansat, Instagram Music e disponibil acum și in Romania. Concret, noua funcție te lasa sa adaugi story-urilor tale anumite melodii ce se afla in colecția Instagram Music. Acolo se afla și artiști romani, asa ca, daca vrei sa nu pui piese...…

- Studiul unui personaj disprețuit de societate care devine nu doar un sumbru caz social; ci și o poveste moralizatoare. Robert de Niro apare in rolul unei gazde de talk-show care il face pe Joker sa iși piarda mințile. In King of Comedy, personajul lui De Niro, comediant ratat, rapea pe un moderator…